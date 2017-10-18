Уряд ухвалив зміни до правил усиновлення дітей-сиріт

Кабінет міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення соціального захисту дітей».

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Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, зазначений законопроект удосконалює нормативно-правове забезпечення соціального захисту дітей, підвищує ефективність реалізації державної політики щодо охорони дитинства, поліпшує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціальної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку держави.

Серед іншого, проектом передбачено виключне право суду: розв’язувати спори між батьками щодо участі у вихованні дитини; усиновлення дитини без згоди опікуна/піклувальника (крім родичів), якщо суд установить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам; призначення опікуном/піклувальником особи, яка не пов’язана сімейними/родинними відносинами з дитиною.

Таким чином, проект дозволяє влаштовувати дітей під опіку, піклування тільки родичам. А якщо дитина не перебуває в родинних стосунках з особою, то таке влаштування відбувається за рішенням суду.

«З метою забезпечення найкращих інтересів дитини при усиновленні документ передбачає: запровадження найбільшої різниці у віці між усиновлювачем і дитиною (45 років); обов’язкове навчання для громадян, які виявили бажання усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування; позбавлення права батьків, які усиновили дитину, відмовлятися від неї. У таких випадках усиновлювачів будуть позбавляти батьківських прав», - йдеться у повідомленні.

Прийняття законопроекту, наголосили у відомстві, сприятиме посиленню соціального захисту дітей вразливих категорій, підвищенню ефективності реалізації державної політики щодо охорони дитинства, удосконалення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціальної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку держави.