Лікар розповів про основні симптоми зниженого імунітету

Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім.Шупика Федір Лапій наголошує: причина частих хвороб – в способі життя, пише Українська правда.

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"Ви маєте слідкувати за своїм харчуванням, мити руки і не чіпати ними обличчя, виключити шкідливі звички. Це допоможе підвищити місцевий імунітет", - сказав Лапій.

Він назвав основні симптоми, що свідчать про проблеми функціонування імунної системи.

"Згідно з рекомендаціями Європейського співтовариства імунологів та медичних експертів фонду JMF вам терміново необхідно звернутися до лікаря, якщо ви виявили наступне: у вас було 8 і більше гнійних отитів протягом року; 2 і більше важких синусити протягом року; 2 і більше пневмонії протягом року; ви п'єте антибіотики протягом 2 місяців, і вони вам не допомагають; у вас були ускладнення при проведенні вакцинації ослабленими вакцинами; у вас бувають рецидивуючі глибокі абсцеси шкіри і м'яких тканин", - зазначив Лапій.

Він підкреслив, що слід занепокоюватися, якщо мова йде про тяжкі та часті бактеріальні інфекції, а не вірусні.