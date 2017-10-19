Посли G7 закликають український парламент прийняти медичну реформу

Посли країн «Великої сімки» (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) закликають Верховну Раду України прийняти законопроекти про проведення медичної реформи.

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Про це у Twitter повідомив посол головуючої у 2017 році у «Великій сімці» Італії Давіде ла Чечіліа.

«Посли G7 висловили підтримку медичній реформі і нагадують заяву, зроблену у квітні, - заохочення Верховної Ради прийняти закон», - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у квітні посли «Великої сімки» висловили підтримку законопроекту щодо реформування системи охорони здоров’я в Україні.

«Ми вважаємо, що затвердження цього плану, який визначає державні гарантії фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів через національну систему охорони здоров'я, це сигнал, що Україна готова і налаштована надалі продовжувати життєво важливі реформи на благо своїх громадян», - йшлося у заяві G7.

Посли наголосили, що законопроект, покликаний реформувати систему охорони здоров'я, є важливим кроком на шляху до зміни способу відносин українських громадян з державною медичною системою, що має створити кращі умови та забезпечити отримання тих послуг, яких громадяни потребують і заслуговують раціональним та законним чином.

«При нинішньому керівництві багато вже досягнуто з точки зору належного управління, коли підзвітність та громадський нагляд посприяли посиленню прозорості, але багато роботи ще потрібно зробити», - заявили дипломати.