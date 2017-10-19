МОН оприлюднив мінімальний бал ЗНО для вступу у медичні вузи
11:29, 19 жовтня 2017Країна
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Таке обмеження було введено на вимогу Міністерства охорони здоров'я.
Дана норма передбачена затвердженими Міносвіти правилами вступу до вищих навчальних закладів в 2018 році / УНІАН
Міністерство освіти і науки України ввело мінімальний бал для вступу на медичні спеціальності в 150 балів з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
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Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, пише 112.ua.
"На докторські спеціальності буде встановлено мінімальний прохідний бал з усіх спеціальностей 150", - заявив Рашкевич.
Він зазначив, що таке обмеження було введено на вимогу Міністерства охорони здоров'я.
Дана норма передбачена затвердженими Міносвіти правилами вступу до вищих навчальних закладів в 2018 році.
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