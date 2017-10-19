Парламент схвалив президентський законопроект щодо сільської медицини

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 258 народних депутатів із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що медичне обслуговування у сільській місцевості забезпечують заклади охорони здоров'я, в тому числі центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, до складу яких можуть входити фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, мобільні медичні кабінети, аптечні пункти.

Держава забезпечує виконання заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості за низкою основних напрямів, серед яких удосконалення мережі закладів охорони здоров'я та матеріально-технічної бази таких закладів, створення умов для проведення у сільській місцевості щорічних виїзних прийомів лікарями-спеціалістами.

Кабінет міністрів України визначає порядок та критерії забезпечення за рахунок коштів державного бюджету закладів охорони здоров'я в сільській місцевості обладнанням та транспортними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення. Зокрема, сучасними комп'ютерними та телекомунікаційними технологіями та засобами для забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я, організації медичного обслуговування у сільській місцевості із застосуванням телемедицини, електронних рецептів.

Також у законопроекті йдеться про забезпечення медичним обладнанням для первинного обстеження, портативними телемедичними діагностичними засобами для дистанційного збору та передачі інформації про показники діяльності організму пацієнта, міні-лабораторіями для взяття аналізів, спеціальним обладнанням для належного зберігання лікарських засобів та медичних виробів, а також їх транспортування; сучасним ультразвуковим, рентгенологічним, стоматологічним та іншим обладнанням; авіаційними, водними, автомобільними спеціальними санітарними транспортними засобами, у тому числі обладнаними реанімаційними засобами.

Крім того, йдеться про розробку та реалізацію державою програм з медичного обслуговування у сільській місцевості щодо діагностики, лікування, реабілітації та профілактики онкологічних та інших захворювань населення, насамперед, дітей.

Серед іншого, держава має розвивати транспортну інфраструктуру для надання меддопомоги; залучати інвестиції у розвиток медобслуговування у сільській місцевості, сприяти розширенню державно-приватного партнерства та здійснювати благодійну діяльність у сфері охорони здоров'я.

Фінансування заходів з підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у порядку, визначеному законом; коштів місцевих бюджетів; інших джерел, не заборонених законодавством.

Держава гарантує повну оплату за рахунок коштів держбюджету надання громадянам медичних послуг, у тому числі із застосуванням телемедицини, що передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, у порядку, визначеному законом.

Законопроектом до закону «Основ законодавства України про охорону здоров'я» вводиться поняття телемедицини та вводяться положення щодо надання телемедичних послуг.