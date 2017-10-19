Надання екстреної медичної допомоги в Україні буде безоплатним - Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила етапи введенняв дію медичної реформи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

«Ця екстрена медична допомога і хірургія або лікування, яке проходить після екстреної медичної допомоги, - це безоплатно для пацієнта. Держава платить», - сказала Супрун.

Вона додала, що у 2018-2019 роках вторинна і третинна ланки залишаються на субвенції, система не змінюється.

«Від 2020 року держава оплачуватиме напряму ті послуги, які надані і на вторинній, і на третинній ланці. Але ми дали 2 роки, щоб був перехідний період, щоб ми перейшли на таку оплату», - зазначила очільник міністерства.

Питання щодо тарифів на послуги, в.о. міністра пояснила, що з 2018 року «починаємо на первинній ланці і там буде тариф - скільки за кожного пацієнта буде отримувати лікар первинної ланки - це педіатр, сімейний лікар і лікар загальної практики».

«На вторинній і третинній ланці це починається від 2020 року. Але формула, за якою ми будемо розраховувати тарифи, - ми вже подали... Сподіваємося, що до кінця цього місяця ми вже зможемо його оприлюднити, щоб всі побачили, як це буде рахуватися», - пояснила Супрун.

Водночас, за її словами, в бюджеті на 2018 рік закладено вже деякі специфічні пілотні програми, зокрема, йдеться про трансплантологію нирок.

«Ми вклали 112 млн грн, щоб ми могли оплатити трансплантологію тут, в Україні, щоб ми могли лікуватися тут, а не виїжджати за кордон», - додала представниця міністерства.

Крім того, за її словами, паліативна допомога також буде безоплатною.

«Є 6 видів, які 100-відсотково будуть безоплатні і ніколи не можуть бути платні. Це первинна ланка, екстрена медична допомога, паліативна допомога, лікування дітей до 16 років, пологи і медична реабілітація», - сказала Супрун.

Серед іншого, на питання щодо можливості для пацієнта написати скаргу про неякісне надання послуг, відмову в них або щодо вимагання винагороди, вона пояснила, що Національна служба здоров'я матиме «гарячу лінію», а також можна буде подавати скарги через їхній веб-сайт. Скарги можна буде подавати і анонімно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Верховна Рада України прийняла урядовий закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Ним держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим урядом.

У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів держбюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також Верховна Рада сьогодні прийняла за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування прийнятої медичної реформи.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Супрун, цей законопроект реалізує зміни «гроші йдуть за пацієнтом». Вона зазначила, що законопроект фіксує ролі державного і місцевого бюджетів в системі охорони здоров'я.