Червоний Хрест відправив на окупований Донбас харчові продукти

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила жителям тимчасово окупованих територій Донецької області три вантажівки з харчовими продуктами.

Читайте такожБлизько 25% жителів окупованих територій сходу України потребують продуктів харчування - ООН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» на неконтрольовану територію пройшло три вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем. Автомобілями перевозили продуктові набори загальною вагою 61 тонна від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вантаж призначено для жителів Донецької області», - повідомили в прикордонному відомстві.