Червоний Хрест відправив на окупований Донбас харчові продукти
15:29, 19 жовтня 2017Країна
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Місія МКЧХ відправила жителям окупованих територій Донецької області три вантажівки з харчовими продуктами.
Вантаж призначений для жителів окупованих районів Донецької області / УНІАН
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила жителям тимчасово окупованих територій Донецької області три вантажівки з харчовими продуктами.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» на неконтрольовану територію пройшло три вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем. Автомобілями перевозили продуктові набори загальною вагою 61 тонна від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вантаж призначено для жителів Донецької області», - повідомили в прикордонному відомстві.
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