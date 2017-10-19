Лутковська звинуватила телеканал "Інтер" у грубому порушенні прав дитини

Під час програми "Стосується кожного" телеканал "Інтер" грубо порушив права дитини, про це написала на сторінці у фейсбук Уповноважена парламенту з прав людини Валерія Лутковська.

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Причиною такого висновку став ефір, у якому йшлося про 12-річну дівчинку, яка народила дитину. Лутковська звернулася до глави Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про порушення телеканалом права дитини на повагу до приватного і сімейного життя та його гідності.

"Зрозуміло, що в нашій національній традиції народження дитини 12-річною особою викликає певний суспільний резонанс. Але при цьому повинен бути дотриманий баланс між інтересами суспільства і правами людини, в даному випадку - дитини. По суті, в ефірі 12-річній дитині ставилися питання про те, хто є батьком її дитини, скільки разів з чоловіком, який може бути батьком, вона мала сексуальні відносини, чи застосовувалося насильство, чи був опір тощо", - заявила вона.

Лутковська вважає, що такі запитання можуть ставити лише слідчі під час проведення досудового розслідування.

"Оскільки після проведення відповідних аналізів не підтвердилося батьківство конкретного чоловіка, про якого йшлося в ефірі, а стало відомо, що 12-річна дитина мала сексуальні стосунки з декількома чоловіками, таке неприпустимо виносити на огляді, оскільки інформація, поширена в ефірі, може нанести дитині тільки шкоду ", - сказала вона.

Раніше телеканал "Інтер" показав дві частини ток-шоу "Стосується кожного" на тему "Мама-дитина", головною героїнею яких стала 12-річна дитина, яка у вересні сама народила дівчинку. В обох серіях жваво обговорювалося батьківство, а сама героїня увесь цей час перебувала у стресовому стані.