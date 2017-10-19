Посли Канади та Британії привітали ухвалення Верховною Радою закону про медичну реформу

Посли Канади та Великої Британії привітали ухвалення Верховною Радою урядового закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№6327).

Про це дипломати повідомили у мікроблозі Twitter.

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«Поздоровляємо депутатів Верховної Ради та команду Уляни Супрун з прийняттям медичної реформи. Це спільна перемога!», - заявив посол Канади Роман Ващук.

Зі своїм канадським колегою погодилася посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф.

«Не можу не погодитися! Вітання Уляні Супрун та тим, хто у Верховній Раді працював з метою ухвалення цих важливих реформ», - наголосила Гоф.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення двох законопроектів щодо медичної реформи сьогодні у Верховній Раді проголосували 240 народних депутатів із 343, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів держбюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.