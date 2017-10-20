Бюджетний комітет пропонує підвищити видатки на нові медичні технології

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує в рамках проекту державного бюджету України на 2018 рік підвищити витрати на діагностику і лікування захворювань із впровадженням нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ і вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я на 208,380 млн грн.

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Як йдеться у висновку комітету, оприлюдненому на парламентському сайті, також пропонується передбачити видатки за бюджетною програмою «Надання медичних послуг медичними установами» в сумі 80 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада найближчим часом планує розглянути затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн, видатками - 948 млрд грн і показником дефіциту - 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП.

Бюджетний комітет пропонує Раді прийняти проект держбюджету на наступний рік у першому читанні з урахуванням низки рекомендацій, зобов'язавши Кабінет міністрів відкоригувати відповідні статті проекту до другого читання у двотижневий термін.

Початковий затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік передбачає зростання витрат на охорону здоров'я до 112,5 млрд грн.