Бюджетний комітет пропонує підвищити видатки на нові медичні технології
Початковий затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік передбачає зростання витрат на охорону здоров'я до 112,5 млрд грн.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує в рамках проекту державного бюджету України на 2018 рік підвищити витрати на діагностику і лікування захворювань із впровадженням нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ і вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я на 208,380 млн грн.
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Як йдеться у висновку комітету, оприлюдненому на парламентському сайті, також пропонується передбачити видатки за бюджетною програмою «Надання медичних послуг медичними установами» в сумі 80 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада найближчим часом планує розглянути затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн, видатками - 948 млрд грн і показником дефіциту - 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП.
Бюджетний комітет пропонує Раді прийняти проект держбюджету на наступний рік у першому читанні з урахуванням низки рекомендацій, зобов'язавши Кабінет міністрів відкоригувати відповідні статті проекту до другого читання у двотижневий термін.
Початковий затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік передбачає зростання витрат на охорону здоров'я до 112,5 млрд грн.