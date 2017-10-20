У Представництві ЄС сподіваються, що медична реформа в Україні буде втілена належним чином

У Представництві Європейського Союзу в Україні висловлюють сподівання, що реформа системи охорони здоров'я в країні буде втілена належним чином.

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Про це йдеться у повідомленні Представництва Євросоюзу в мікроблозі Twitter.

«Вітаємо Верховну Раду з ухваленням медичної реформи! Сподіваємося, що буде швидко і належно втілена. Здоров'я українців того вартує!», - наголосили європейські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення двох законопроектів щодо медичної реформи сьогодні у Верховній Раді проголосували 240 народних депутатів із 343, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів державного бюджету надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів держбюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.