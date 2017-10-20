Гройсману потрібні фахівці для проведення медичної реформи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення групи фахівців для якісного впровадження змін у системі охорони здоров'я, підготовлених урядом та прийнятих Верховною Радою.

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Про це глава уряду сказав у своєму відеозверненні.

Він подякував президенту, керівникам та членам найбільших фракцій парламенту, позафракційним депутатам, які віддали свої голоси за законопроекти, що започатковують медичну реформу і зміну системи, яка десятиліттями була «недоброзичливою ані до лікарів, ані до пацієнтів».

Ключовими орієнтирами реформи, за словами Гройсмана, визначені доступність якісної медичної послуги на будь-якому рівні – від ФАПу до поліклініки і спеціалізованих закладів, належне фінансування системи охорони здоров’я, а також запровадження достойної оплати праці лікарів.

«Це той комплекс, який в сукупності з модернізацією обладнання дасть можливість змінити якість охорони здоров’я», - впевнений Гройсман.

Він додав, що буде сформована група із впровадження проекту, в якій працюватимуть депутати і лікарі, аби якісно розпочати зміни.

«Я знаю, що це непросто і відповідально. Але я готовий брати на себе відповідальність. Цієї осені ми ухвалили рішення про реформу освіти, реформу пенсійної системи, зараз – про реформу медицини. Ми розпочинаємо впровадження реформ. І ми будемо бачити, що за цими реформами буде інша якість життя громадян», - наголосив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила урядовий закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», яким держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів держбюджету надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Також парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи.

Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).