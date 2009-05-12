Контрацептивна вакцина для чоловіків

Контрацептивні ін`єкції для чоловіків можуть за ефективністю у попередженні вагітності порівнятися з протизаплідними пігулками для жінок та презервативами.

Щомісячні ін`єкції тестостерону тимчасово блокують вироблення сперми і, як очікують експерти, може докорінно змінити контроль за народжуваністю.

Клінічні досліди нової вакцини проводилися у Китаї, повідомляє ВВС з посиланням на Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В ході експерименту, зі ста чоловіків, які отримали уколи, дитина народилася лише в одного.

До речі, вже через півроку після припинення ін`єкції, вироблення сперматозоїдів повертається до нормального рівня.

Голова проект І Цюнь Гу з Національного дослідного інституту сімейного планування у Пекіні заявив, що "що для пар, які не можуть чи надають перевагу не використовувати контрацептивні засоби для жінок, альтернативою були лише вазектомія (чоловіча стерилізація), презервативи і перерваний статевий акт".

"Наші дослідження показують, що чоловіча гормональна контрацептивна схема інжекцій може стати потенційно новою і ефективною альтернативою", - сказав науковець.

За словами Цюнь Гу, якщо додаткові тексти виявляться успішними, то препарат можна буде масово застосовувати вже через п`ять років.

Активісти кампанії з контролю за народжуваністю з ентузіазмом сприйняли результати даного дослідження. За їхніми словами, ін`єкції нададуть парам можливість обирати і дозволять чоловікам розділити відповідальність за використання протизаплідних засобів.

Лоренс Шо з Лондонського центру з боротьби з безпліддям London Bridge Fertility Centre вказав, що "якщо з`явиться подібний чоловічий контрацептив, то це буде великим досягненням, яке забезпечить більше можливостей".

За його словами, протизаплідні пігулки для жінок все ж залишаються більш ефективним засобом, ніж будь яка нова вакцинація. Але в реальності вони можуть виявитися рівнозначними, оскільки пігулку можна забути прийняти.

"Чим більше вибір контрацептивних засобів, тим краще. Однак якщо вакцина дійсно з`явиться, чоловіки мають пам`ятати, що вона не захищає їх від інфекції, що передаються статевим шляхом, і вони повинні користуватися презервативами", - сказала представниця благодійної організації Marie Stopes International.

Однак експерти вважають, що необхідно додаткові перевірки вакцини з метою упевнитися у її безпечності.

Адже, незважаючи на те, що ін`єкції не мають жодних серйозних побічних ефектів, близько третини з 1045 чоловіків, які брали участь у дослідженні препарату, розрахованому на два з половиною роки, вибули з нього до кінця строку, не пояснивши причин.

Раніше спроби розробити ефективний та зручний протизаплідне засіб для чоловіків були невдалими через те, що вони були ненадійними і мали побічні дії - такі, як різкі перепади настрою і зниження статевого потягу.

news.rambler.ru