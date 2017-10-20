Українська армія у жовтні отримає від США 40 медичних "Хаммерів"

Американська компанія AM General в жовтні передасть Збройним силам України 40 медичних «Хаммерів».

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Про це йшлося під час зустрічі посла України в США Валерія Чалого з керівництвом компанії-виробника військових автомобілів «Хаммер» AM General, повідомляється на сторінці Посольства України в США у Facebook.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь виконавчий голова AM General генерал (у відставці) Джек Кін, головний виконавчий директор компанії Енді Хоув та виконавчий віце-президент Ларрі Платт.

Сторони обговорили можливі механізми поглиблення співпраці України з відомим у світі виробником військових позашляховиків. «Керівники AM General висловили зацікавленість у подальшій дієвій підтримці Збройних сил України, які протидіють російській агресії. Повідомлено про направлення в жовтні 40 медичних «Хаммерів» для потреб ЗСУ, які мають прибути в Україну вже ближчим часом», - йдеться в повідомленні.

Крім того, домовлено продовжувати контакти з метою сприяння у вирішенні першочергових потреб українських військових.