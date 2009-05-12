Магнітні бурі у травні. Як запобігти проявам?

На магнітні бурі слід очікувати:

12.05 с 21.00 до 23.00

17.05 с 3.00 до 12.00

19.05 с 19.00 до 21.00

21.05 с 19.00 до 21.00

24.05 с 16.00 до 18.00

31.05 с 7.00 до 10.00

Проте не слід лякатися магнітних бур. Приклавши старання, можна звести прояви метеочутливості до мінімуму або виключити їх зовсім.

Займіться лікуванням основного захворювання, адже зміна погодних умов завжди посилює наявні недуги, нехай навіть тільки на якийсь час.

Перевірте щитовидну залозу: дефіцит йоду в організмі сприяє посиленню метеореакцій.

Зміцнюйте нервову систему. Якщо перепади погоди викликають у вас пригнічений настрій, апатію або сум, почніть приймати звіробій — це відмінний природний антидепресант, який, правда, не рекомендується гіпертонікам.

Зменшіть або взагалі припиніть споживання напоїв, що містять кофеїн. Щоб позбавитися безсоння, покладіть в подушку трохи трави валеріани. Можна також вдатися до ароматерапії: масла лаванди, лимона і апельсина знімають втому і піднімають настрій.

Підтримайте імунну систему адаптогенами: женьшенем, левзеєю, лимонником китайським і вітамінами С і Е. Підуть на користь і заняття спортом, наприклад бігом або ходьбою, які відмінно тренують судини і зміцнюють вегетативну нервову систему. Хорошою зарядкою для судин є також холодні обливання і контрастний душ.

Харчуйтеся повноцінно: не сидіть на дієтах, але і не об`їдайтеся. Обов`язково включіть в свій раціон буряк, родзинки, курагу і чорнослив, апельсини, свіжу зелень, горіхи, цибулю, часник, мед і прополіс.

У будь-яку погоду проводьте якомога більше часу на свіжому повітрі.

Стежте за прогнозом погоди: напередодні несприятливих днів обмежте навантаження — як розумові, так і фізичні.

Якщо ви гіпертонік, в холодну погоду перед виходом на вулицю постійте якийсь час в під`їзді — вам потрібно поступово звикати до холоду.

Якщо ви гіпотонік, завжди починайте свій день із зарядки, щоб активізувати кровообіг. Ваш порятунок від примх погоди — в русі.

За матеріалами www.segodnya.ua