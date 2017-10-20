Противники медичної реформи у Раді зареєстрували проект постанови щодо її скасування

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19 жовтня про прийняття в цілому проекту закону "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (№6327-П).

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Тексту зареєстрованого сьогодні проекту постанови на сайті парламенту поки не оприлюднено.

Його авторами є народні депутати від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, Михайло Папієв та позафракційний народний депутат Олег Мусій.

Як відомо, голова ВР не може підписати ухвалений закон до розгляду парламентом проекту постанови про його скасування.

Наступне засідання парламенту відбудеться 7 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (№6327).

Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

Також 19 жовтня парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи, і ухвалив у першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).