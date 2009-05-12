Уряд Японії уточнив заходи профілактики грипу А/H1N1

Японський уряд у суботу на екстреному засіданні уточнив заходи профілактики розповсюдження грипу А/H1N1 у зв`язку з виявленими трьома випадками захворювання в країні, повідомили японські ЗМІ.

Загальний напрямок заходів залишається тим самим: уряд закликав населення до «зважених дій на основі перевіреної інформації», підтвердив необхідність виявлення захворювань у момент перетину кордону країни і посилення заходів профілактики розповсюдження грипу.

Прем`єр-міністр Японії Таро АСО, виступаючи перед журналістами, позитивно оцінив той факт, що «захворювання вдалося виявити безпосередньо в аеропорту». Разом з тим, за його словами, якщо проблема розширюватиметься, доведеться перевіряти і рейси, що прилітають з Азії (а не тільки з Мексики, США і Канади). «Тоді постане питання нестачі рук. Про це теж необхідно думати», - сказав прем`єр.

Хворі на грип А/H1N1 троє японських громадян - два старшокласники і їхній вчитель з міста Осака - повернулися до Японії з учбової поїздки до Канади транзитом через США увечері в п`ятницю. У педагога і одного з учнів висока температура, вони проходять лікування в одній із лікарень неподалік аеропорту Наріта.

Ще один підліток, у якого виявлена позитивна реакція на вірус, почувається нормально. Поки, на думку лікарів, він лікування не потребує. Інші 33 учні і 16 пасажирів, місця яких опинилися поряд з двома хворими, доставлено в один із готелів для проходження профілактичного карантину протягом десяти днів.

Третій хворий повідомив про погане самопочуття, вже вийшовши з літака. Через це 11 пасажирів, які сиділи в радіусі двох метрів від нього, змогли безперешкодно залишити будівлю аеропорту. Наразі вживаються заходи для встановлення з ними контакту для спостереження за їхнім здоров`ям.

З початку розповсюдження грипу нової форми в Мексиці, США і Канаді, в якості заходів профілактики в усіх пасажирів з рейсів, що прилітають з цих країн збирають дані про здоров`я і координати.