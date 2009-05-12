На грип A/H1N1 захворіло 4379 осіб

Кількість підтверджених Всесвітньою організацією охорони здоров`я випадків захворювання грипом A/H1N1 збільшилася до 4379 осіб у 29 країнах світу, йдеться в недільній заяві ВООЗ.

Кількість летальних випадків - 49 (45 - в Мексиці, два - в США, один - в Канаді, один - в Коста-Ріці).

Станом на суботу ВООЗ підтверджувала 3440 випадків захворювання, викликаних вірусом. Більшість хворих - в Мексиці і США. На вірус A/H1N1 хворіють люди в Латинській Америці, Європі та Азії.

Експерти організації радять людям, які відчувають нездужання, відкласти поїздки до інших країн і звернутися до лікаря у разі появи симптомів грипу. Організація знову заявила, що не рекомендує обмежувати пересування або закривати кордони.

Нинішня епідемія грипу, що почалася в Мексиці і США, викликана вірусом грипу типу А, що мутував. У хворих підвищується температура, з`являються кашель, нежить, головний і м`язовий біль, в деяких випадках відзначається блювота і діарея. ВООЗ 29 квітня підвищила рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 з 4 до 5 за шестибальною шкалою.

Помічник гендиректора ВООЗ з питань безпеки у області охорони здоров`я і довкілля Кеджі ФУКУДА заявив, що у разі пандемії грипом A/H1N1 може заразитися третина населення Землі.

Раніше вчені неодноразово заявляли, що нинішня епідемія грипу навряд повторить "іспанку", яка в 1918-1920 роках забрала життя понад 20 мільйонів людей, оскільки нині медики і епідеміологи набагато більше знають про збудника грипу і механізми розповсюдження хвороби.