До 4694 випадків збільшилася кількість хворих на грип A/H1N1

Кількість випадків захворювання на грип A/H1N1, підтверджених Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ), збільшилася до 4 тис. 694.

Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві Організації, передає РІА «Новости».

У заяві наголошується, що кількість випадків зі смертельним результатом - 53 (48 у Мексиці, три в США, по одному в Канаді й у Коста-Риці).

Випадки захворювання, повідомляє ВООЗ, підтверджені в Аргентині, Австралії, Австрії, Бразилії, Китаї, Колумбії, Данії, Сальвадорі, Франції, Німеччині, Гватемалі, Ірландії, Ізраїлі, Італії, Японії, Нідерландах, Новій Зеландії, Норвегії, Панамі, Польщі, Португалії, Південній Кореї, Іспанії, Швеції, Швейцарії та у Великобританії. Експерти Організації радять людям, які відчувають нездужання, відкласти поїздки в інші країни й звернутися до лікаря в разі появи симптомів грипу.