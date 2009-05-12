Києву не вистачає 6 тисяч медичних сестер

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, у медичних закладах Києва, за штатним розписом, мали б працювати 23 тисячі медичних сестер, натомість їх лише - 17 тисяч.

“У Києві – найвища заробітна плата для медсестер, введено надбавки, існують житлові програми, створено медсестринські відділення при лікарнях на госпрозрахункових відносинах. Однак ми розуміємо, що і цього недостатньо”, - зауважила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона також наголосила, що серед медсестринства з року в рік намітилася тенденція до збільшення кількості працівників пенсійного віку. “Молодь не хоче йти вчитися і працювати за теперішніх умов”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА, зазначивши, що столична влада робитиме все для того, щоб підняти престиж цієї професії.

У свою чергу, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло ВОЛИНЕЦЬ зауважив, що медичні сестри - найменш соціально та матеріально захищена категорія працівників в Україні.

“Вони мають найнижчі зарплати. І хоч місцеві ради намагаються вирішувати проблеми, рівень зарплат у медичній сфері лишається дуже низьким”, - наголосив він.