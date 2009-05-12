Рослина, здатна запобігти виразці шлунку

Виразка шлунку – одне з найпоширеніших захворювань, від якого немає повного лікування. Лікарі, що опублікували свою роботу в американському журналі "World Journal of Gastroenterology", знайшли альтернативний і безпечніший, ніж використання медикаментів, спосіб лікування шлунково-кишкової хвороби. Медики пропонують застосовувати як терапію трав`яну рослину руккола /Eruca sativa або Brassica eruca/. Це рослина сімейства хрестоцвітні поширена в країнах Близького Сходу, зокрема в Іорданії, Туреччині і Марокко і завойовує все більшу популярність як інгредієнт для овочевих салатів. Вважається, що рослини, що належать до сімейства хрестоцвітних, володіють сильними терапевтичними властивостями, включаючи запобігання розвитку пухлин і гепатозахисні ефекти.

Науково-дослідна група під керівництвом доктора Саїда Рафатуллаха перевірила противиразкову дію компонентів в траві на білих щурах з розвиненим гастритом і виразкою шлунку. Пошкодження шлунково-кишкової системи у гризунів було викликане різними шкідливими хімічними речовинами типу етанолу, сильних лугів, індометацину і за допомогою гіпотермічного стресу. Учені проаналізували рівні слизу в шлунковій області, а потім використовували екстракт з рукколи в двох дозах - по 250 і 500 міліграм на кілограм ваги тіла. Було виявлено, що склад рукколи значно скорочує секрецію шлункової кислоти і утворення виразки. Антивиразкова дія рослини була також підтверджена гістологічним шляхом при вивченні тканин шлунку. Гастроентерологи зробили висновок, що руккола володіє антиокислювальною і антисекреторною дією на виразку і протистоїть ураженню стінок шлунку.

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