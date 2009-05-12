Передчасне статеве дозрівання дітей - через косметику?

Данські медики припускають, що хімічні сполуки, які містяться в продуктах і косметиці, сприяють передчасній появі вторинних статевих ознак у молоді.

Так, у більшості юних данчанок практично дорослі груди розвиваються ще до досягнення ними реального віку статевої зрілості, пише газета "Політікен". За останні 15 років середній вік цих змін скоротився на рік, стверджують учені із столичної університетської лікарні "Рігсоспіталет".

У проведеному ними дослідженні взяли участь близько 2 тис. дівчаток і дівчат у віці від 5 до 20 років, уточнює газета. Перша група була вивчена в 1992-1993 роки, друга - в 2006-2008 роки. Повні результати дослідження незабаром будуть опубліковані в американському медичному журналі "Педіатрікс".

Учені побоюються, що ця тенденція виникла через перенасиченість продуктів харчування і косметики штучними сполуками, які порушують нормальну роботу ендокринної системи організму. "Ми думаємо, що явище викликане агентами-порушниками в навколишньому середовищі", - сказала медичний експерт Ліз Ексгледе. Вона уточнила, що "головними підозрюваними" є парабени і фталати, які знаходяться практично всюди - в косметиці, продуктах, фарбниках.

Данські лікарі останнім часом все частіше попереджають про передчасне статеве дозрівання молоді. Нерідко перші докази цього з`являються у дівчаток в 9-10 років, а "Політікен" розповідає про близнят з Ютландії, у яких подібні ознаки з`явилися вже з семи років.

Дослідники стверджують, що такі діти піддаються підвищеному ризику розвитку в майбутньому раку грудей, а без відновлення нормального гормонального балансу вони рано перестають рости. Крім того, дівчатка часто соромляться свого зовнішнього вигляду і зазнають серйозних психологічних труднощів.

ami-tass.ru