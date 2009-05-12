Ющенко: держава продовжить підтримувати народжуваність
Запевнення Президента України
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що держава продовжить підтримувати народжуваність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час церемонії нагородження багатодітних жінок з нагоди Дня матері.
Президент нагадав, що декілька років тому влада почала вживати заходів з метою стимулювання народжуваності в країні.
Він нагадав, що чотири роки тому народжуваність в Україні становила 8,2%, натомість на сьогодні цей показник складає 10,2%.
Крім цього, за даними Президента, нині в деяких регіонах народжуваність вже перевищує смертність.
В.ЮЩЕНКО запевнив, що з огляду на ці результати держава й надалі продовжуватиме цю політику.
«Це укріплює нашу націю і нашу державність», - сказав В.ЮЩЕНКО.