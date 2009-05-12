Ющенко: держава продовжить підтримувати народжуваність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що держава продовжить підтримувати народжуваність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час церемонії нагородження багатодітних жінок з нагоди Дня матері.

Президент нагадав, що декілька років тому влада почала вживати заходів з метою стимулювання народжуваності в країні.

Він нагадав, що чотири роки тому народжуваність в Україні становила 8,2%, натомість на сьогодні цей показник складає 10,2%.

Крім цього, за даними Президента, нині в деяких регіонах народжуваність вже перевищує смертність.

В.ЮЩЕНКО запевнив, що з огляду на ці результати держава й надалі продовжуватиме цю політику.

«Це укріплює нашу націю і нашу державність», - сказав В.ЮЩЕНКО.