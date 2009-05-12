Як не отруїтися ранньою полуницею

Рання київська полуничка вийшла на ринкові простори пізніше імпортної на місяць. На вигляд вона дуже апетитна. Але на смак весняна ягода виявляється не така, як літня. Зате ціна нижча, ніж минулого року: 20-23 гривень за кіло (було 25-35 гривень).

За словами завідуючої санітарно-ветеринарної лабораторії Лукьянівського ринку Тамари Ленів, нещодавно на Лукьянівці з`явилася полуниця з Бориспільського району. В основному ж торгують кримською, одеською, черкаською і херсонською ягодою.

Зазвичай ранні сорти найніжніші – і зберігаються погано, і псуються швидко. Втім, це недивно: оскільки перша полуниця – товар дороговартісний, виробники, поспішаючи зняти “вершки”, різними методами прагнуть прискорити її дозрівання, найчастіше за допомогою ударних доз азотних та інших добрив. Одержавши "дозу", полуниця набирає масу рекордними темпами за рахунок вологи. Тому у ранніх сортів ягоди рихлі, водянисті і не дуже смачні. А нерідко наступного ранку після покупки така полуниця може запліснявітися.

Отже краще набратися терпіння і вже через пару тижнів купувати червневу полуницю – ароматну, смачну, з особливим рубіновим відтінком, якого немає у імпортної. Але не поспішайте відривати хвостики, адже з ними ягоди зберігаються довше.

І ще: не купуйте ягоди у стихійних торговців. Їх продукцію ніхто не перевіряв. Не варто ризикувати.

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