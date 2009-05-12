СБУ ліквідувала канал контрабанди бразильської свинини

У Черкаській області співробітники СБУ ліквідували канал контрабандних поставок свинини бразильського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, 29 квітня співробітники СБУ затримали два вантажних автомобіля, у яких перевозилося 35 тонн мороженої свинини бразильського виробництва – філе та окороків, які незаконно були ввезені для наступної реалізації.

Встановлено, що житель Умані і громадянин Молдови без відповідних товарно-супровідних документів, оминаючи пункти митного огляду, перевозили цю м’ясопродукцію вартістю понад 1 млн. 170 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.