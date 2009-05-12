Нарколепсія є аутоімунною хворобою

Вперше учені знайшли конкретні імунні клітини, які сприяють нарколепсії – умові, при якій людина відчуває симптоми надмірної денної сонливості і раптового занурення в сон, має нерегулярний нічний сон і раптову втрату м`язового тонусу і сили /каталепсія/. Тепер фахівці Стэнфордского університету /США/ переконані, що розлад є аутоіммунним захворюванням.

Нарколепсія зачіпає приблизно одну людину з двох тисяч. Ще в кінці 1990-х років дослідники виявили, що у таких хворих в клітинах головного мозку відсутній гормон гіпокретин, сприяючий неспанню.

Медики проаналізували сотню тисяч генетичних варіацій у 1 тис. 800 осіб, 800 з яких мали діагноз нарколепсії. Було встановлено, що у хворих були конкретні варіації генів, що належать до імунних Т-клітин, які важливі для всіх імунних реакцій. Передбачається, що саме цей механізм відповідає за аутоіммунну атаку на нейрони, що несуть гормон гіпокретин. Після того, як неврологам вдасться розкрити таємницю цієї взаємодії, з`явиться можливість виявляти схильність до нарколепсії і блокувати конкретні варіанти гена, щоб зупинити розлад.

ami-tass.ru