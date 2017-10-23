Послом доброї волі ВООЗ обрали 93-річного президента Зімбабве

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) обрала послом доброї волі президента Зімбабве Роберта Мугабе.

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Як повідомляє Reuters, про це рішення оголосив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус на конференції з неінфекційних захворювань (НІЗ) в Уругваї.

"Для мене велика честь оголосити, що президент Мугабе погодився стати послом доброї волі з неінфекційних захворювань ВООЗ в Африці з метою вплинути на його партнерів у регіоні і визначити пріоритети НІЗ", - наголосив він.

У той же час, призначення 93-річного Мугабе розкритикували багато політиків і міжнародні правозахисні організації.

Зокрема, влада Великої Британії заявила, що таке рішення ВООЗ "несподіване і невтішне".

У свою чергу представник Держдепартаменту США висловив думку, що призначення президента Зімбабве послом доброї волі "суперечить ідеалам ООН щодо поваги прав людини та людської гідності". Він додав, що Вашингтон "розчарований" в зв'язку з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно з інформацією, західні країни вважають, що Мугабе посприяв руйнуванню економіки Зімбабве. Крім того, його звинувачують у порушенні прав людини протягом 37 років, які Мугабе перебуває на посаді президента країни.