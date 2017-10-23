В Україні проживає 42 млн 444 тисяч осіб - Держстат

З початку року чисельність населення України скоротилася на 139,6 тис. осіб. Станом на 1 вересня 2017 року чисельність наявного населення становить 42 млн 444 тис. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Відзначається суттєве перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 63 живонароджених.

За даними Держстату, станом на 1 серпня населення України становило 42 млн 514 тис. осіб.

Згідно з оприлюдненою статистикою, з початку року в Україні народилися 243 862 людини, померли 386 505 осіб.

Крім того, з початку року з України поїхали 218,1 тис. осіб, а кількість приїжджих становить 221,1 тис. осіб.