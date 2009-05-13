У жінок імунна система міцніша

На думку медиків з Університету ім. Макгілла в канадському Квебеку, імунні системи жінок і чоловіків не тільки по-різному реагують на подразники, але і роблять це з різною силою. Практичні досліди канадських фахівців довели, що жіноча імунна система здатна сильніше і активніше за чоловічу боротися із зовнішньою інфекцією і подразниками.

Секрет сили жіночого імунітету криється у великому виробленні двох основних жіночих гормонів - естрогену і естрадіолу, які в значній мірі стимулюють хімічну відповідь на бактерійні патогени. В організмах чоловіків ці гормони також є, але вони не є домінуючими, тому такої ж сильної реакції тут вже немає.

Більш того, говорять фахівці, естроген, вироблюваний в жіночому організмі, здатний блокувати виробництво натурального ферменту Caspase-12, що іноді виконує роль своєрідного блокатора запальних процесів. Натомість, жіноча імунна система вже на "першій лінії оборони" виставляє проти інфекційних явищ і патогенних організмів досить сильну гормональну комбінацію естроген-естрадіол, які блокують запалення на початковому етапі. У чоловіків підключення сильніших засобів відбувається пізніше.

"Наші результати однозначно показали, що жіноча імунна система має могутнішу протизапальну відповідь", - говорять канадські медики.

podrobnosti.ua