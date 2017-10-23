Швейцарія направила медичне обладнання та реагенти для Луганського протитуберкульозного диспансеру

Уряд Швейцарії направив на схід України гуманітарну допомогу загальною вартістю 150 тис. дол.

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Про це повідомляє сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

"В рамках 7-ї гуманітарної місії 18 жовтня 2017 року Відділом гуманітарної допомоги Швейцарської агенції розвитку та співробітництва за координації Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України доправлено черговий гуманітарний вантаж на загальну суму 150 тис. дол.", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед доставлених речей - повний комплект медичного обладнання та необхідних витратних матеріалів (реагентів) для Луганського протитуберкульозного диспансеру.

"Нове обладнання скоротить діагностування хвороби від 2-х тижнів до 2-днів, що дозволить запобігти поширенню захворювання на полірезистентний туберкульоз в регіоні та за його межами", - пише сайт відомства.

Також повідомляється, що неналежне обладнання лабораторій не дозволяють забезпечити якісне дослідження аналізів та швидку діагностику, що дозволяє хворобі прогресувати.

Водночас, за інформацією міністерства, у співпраці з МТОТ Уряд Швейцарії впродовж 2016-2017 року направив 720 тон гуманітарного вантажу загальною вартістю 1,45 млн дол. та 1 635 тон хімічних реагентів для очистки води, медичне обладнання, лабораторію для раннього виявлення збудників туберкульозу та апарат для визначення вірусу грипу "А" та вірусу грипу "В" на суму 1,48 млн швейцарських франків.

Також в рамках співпраці з міністерством Білорусь доставила 4 вантажні автомобілі гуманітарного вантажу загальною вартістю 65 тис. дол. та вагою 58 тон, а Литва - на суму 80 тис. дол.