Реклама - причина дитячого ожиріння

Більше двох третин всієї телевізійної реклами їжі, яку бачать діти, займає реклама висококалорійної і нездорової їжі. Про це на Європейському конгресі з ожиріння заявила австралійська спеціалістка по раку Бріджет Келлі, грунтуючись на проведеному в 11 країнах дослідженні.

Лідерство по рекламуванню нездорової їжі належить Німеччині і США, в яких продукти, що приводять до ожиріння, займають 90 відсотків ринку реклами їжі. На останньому місці опинилися Австралія і Великобританія, в яких шкідливі продукти рекламуються в половині всіх роликів про їжу.

В даний час у всьому світі близько 177 мільйонів дітей і підлітків до 18 років страждають клінічним ожирінням. З них 22 мільйони - діти до п`яти років. Ожиріння спричиняє за собою підвищений ризик виникнення серцево-судинних захворювань і діабету. Проте, відзначила Бріджет Келлі, уряди більшості країн не хочуть регулювати ринок реклами продуктів харчування.

vovremya.info