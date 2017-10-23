Фахівці з Ізраїлю провели у Києві семінар щодо лікування психологічних травм

У Києві відбувся другий семінар для українських психологів та психіатрів із комплексної навчальної програмипо лікуванню психологічної травми.

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Програма, розроблена МОЗ разом із Ізраїльською Коаліцією травми та за підтримки ЄС (Групи Помпіду), має на меті навчити українських лікарів виявляти гострі стресові реакції на ранній стадії, кваліфіковано їх діагностувати та лікувати.

Це вже другий із трьох запланованих семінарів в рамках першого семестру навчальної програми. Експерти з Ізраїлю продемонстрували різні методики моделювання і роботи з травмою. Ці навички допоможуть в роботі з пацієнтами з гострою реакцією на стрес, гострим стресовим розладом, посттравматичними симптомами, горем, простою та комплексною формами ПТСР.

Більшість учасників – це психологи та психіатри, що працюють в державних закладах охорони здоров’я. В рамках супервізії між семінарами, спеціалісти, що навчаються за програмою, разом із тренерами розглянуть випадки, з якими вони стикаються в щоденній практиці.