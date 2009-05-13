У Лисичанську відкрили аптеку для ветеранів

У Лисичанську Луганської області в рамках обласних урочистостей, присвячених Дню Перемоги, відкрили нову ветеранську аптеку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, під час відкриття аптеки голова облдержадміністрації Олександр АНТІПОВ відзначив, що, на жаль, не завжди від місцевої влади залежить вирішення ветеранських проблем через обмеженість бюджетного фінансування. "Але вихід з будь-якої ситуації ми завжди намагаємося знайти", - додав він.

За його словами, одну із нагальних проблем - дорожнечу лікарських препаратів - в області вдається вирішувати за допомогою комунального підприємства "Луганська обласна "Фармація". З 2003 року підприємством відкрито 9 спеціалізованих аптек на території області, де ветеранам надається 20-відсоткова знижка на медикаменти вітчизняного виробництва. При кожній ветеранській аптеці працюють кабінети лікарів-терапевтів, що проводять медичні консультації і надають рекомендації з прийому ліків.