Чим небезпечний аспірин?

Ми звикли до того, що аспірин здатний виручати нас при різних проблемах із самопочуттям, адже він чудово справляється з підвищеною температурою, розріджує кров тощо.

Але, зловживати ним не варто, адже цей препарат несе у собі небезпеку. Тому, перш ніж ухвалити рішення про його приймання, слід проконсультуватися з лікарем, навіть, якщо раніше у вас не виникало проблем, щодо цього препарату.

Слід бути обережним батькам, які з його допомогою прагнуть «збити» підвищену температуру у малюка, в цьому випадку консультація лікаря просто необхідна.

Адже безконтрольне застосування аспірину здатне стати причиною нейрізноманітніших негативних побічних ефектів у будь-якому віці.

У групі ризику, перебувають ті, хто страждає на захворювання шлунково-кишкового тракту, оскільки, після прийому цього препарату можуть виникнути болі у ділянці шлунку, можуть відкриватися кровотечі, виразки слизової шлунку і кишечника.

Щоб дія на слизову була не такою агресивною, слід приймати аспірин після їди, при цьому краще подрібнити пігулки і запити їх значною кількістю води.

Якщо ви страждаєте виразкою шлунку або дванадцятипалої кишки, у вас є проблеми щодо згущення крові, то вам категорично слід відмовитися від прийому аспірину.

Побічні дії цього препарату можуть посилюватися під впливом алкоголю.

Крім всього сказаного, аспірин здатний викликати алергічні реакції, такі як бронхоспазм, шкірний висип, набряки губ і вік, шкірні висипання.

Якщо ж хворий страждає хронічним бронхітом або бронхіальною астмою, то слід завжди пам`ятати про те, що аспірин може послужити причиною загострення цих захворювань, все залежить від дози і тривалості прийому препарату.

Також, необхідно враховувати той факт, що під забороною одночасний прийом аспірину і гормональних препаратів, і з таким ліками, як індометацин, бутадіон, препаратами, дія яких направлена на зниження здатності згущуватися крові.

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