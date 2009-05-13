Як вибрати правильні сонячні окуляри - поради лікарів

Фахівці рекомендують при купівлі сонцезахисних окулярів враховувати наступні чинники:

1. На окулярах має бути наклейка "понад 95% захисту від ультрафіолету"

2. Лінза окулярів повинна бути із затемненням природних кольорів: нейтрально-сірого, янтарно-жовтого, коричневого або зеленого.

3. Затемнення повинне блокувати 80 % сонячного світла, але не більше 90%.

4. Вибирати потрібно ті окуляри, які можна спокійно носити зверху контактних лінз, оскільки вони захищають від висушуючого ефекту теплого повітря.

5. Для маленьких дітей і немовлят сонцезахисні окуляри - обов`язкові: їхні очі завжди повинні бути захищені від прямих сонячних променів.

Point.ru