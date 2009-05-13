Херсонщина: грибами отруїлися двоє 5-річних дітей

В Херсонській області від отруєння грибами постраждали двоє п’ятирічних дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні МНС в області, до дитячого відділення Каховської районної лікарні з діагнозом – отруєння грибами потрапили дві 5-річні дівчинки, яки мешкають в селі Василівка цього ж району.

Загалом за 2009 рік в Херсонській області від отруєння дикорослими грибами вже постраждало 6 осіб, серед яких 3 дітей.