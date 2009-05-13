Від сліпоти захистять риба, горіхи і оливкова олія

Регулярне споживання риби, горіхів, оливкової олії і інших продуктів, що містять жирну кислоту омега-3, а також відмова від трансжирів в травленні дозволять запобігти очним хворобам, включаючи дегенерацію макули – найпоширенішу причину сліпоти. У розвинених країнах світу вікова дегенерація макули є провідною причиною втрати зору серед людей старше 65 років. Окрім віку до чинників ризику хвороби відносяться генетичні маркери і куріння. Додавання риби, горіхів і оливкової олії в раціон травлення дозволить уникнути проблем із зором, вважають австралійські лікарі.

Офтальмологи Університету Сіднея розглянули дієтичні переваги і перевірили зір 2 тис. 454 чоловік. В результаті учені встановили, що вживання риби один раз в тиждень знижує ризик сліпоти на 31%, а одна-дві щотижневі жменьки горіхів - на 35%. Жирні кислоти, що містяться в цих продуктах, ефективно захищають очі, запобігаючи накопиченню бляшок і утворенню кисню в артеріях, знімаючи запалення і нормалізуючи роботу кліток в сітківці, пояснюють окулісти.

ami-tass.ru