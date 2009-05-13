Кошмари корисні для психіки?

Напередодні в мережевому друці були опубліковані результати дослідження американських учених, які прийшли до висновку, що погані сновидіння не тільки не шкідливі для емоційного стану людей, але і, навпаки, мають позитивну дію на психіку.

Як пояснили учені, погані сни зазвичай бувають викликані великою кількістю накопичених за день емоцій і в період сну дозволяють мозку привести їх в порядок. Найчастіше неприємні сновидіння людина бачить вже під ранок під час так званої фази "швидкого сну". Саме дивні, страшні і просто нез`ясовні сновидіння дозволяють людині пережити страх і негативні відчуття під час сну і позбавитися їх ще вночі.

При цьому, учені відокремили просто погані сни від кошмарів, які примушують людину прокидатися ночами, переживаючи панічне почуття страху. При цьому у багатьох людей не відразу виходить відокремити кошмари від реальності, і відчуття існуючої небезпеки залишається у них і після пробудження. Про це повідомляється на науковому сайті "Хелс24".

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