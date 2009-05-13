Найточніший метод діагностики депресії

Депресія відбивається не тільки на здоров`ї і самопочутті людей, вона ще і змінює роботу їх мозку. На основі нових даних учені з університету Тель-Авіва (Tel Aviv University - TAU) мають намір створити безпомилковий тест для виявлення цього психічного розладу.

Депресія погіршує не тільки пам`ять, здібність до навчання і концентрацію уваги, вона ще і впливає на зір людини.

Звичайно, справа зовсім не в очах, які є всього лише інструментом сприйняття навколишнього простору. Депресія примушує мозок по-іншому обробляти одержувану інформацію.

Щоб переконатися в цьому, команда фахівців під керівництвом доктора Урі Полата (Uri Polat) обстежувала 32 пацієнтів з клінічною формою депресії (як контрольна група виступили 27 здорових людей).

Всіх учасників попросили пройти особливий комп`ютерний тест (зокрема, розповісти, що вони бачать на картинці). В ході опитування з`ясувалося, що хворі "не бачать" деякі частини зображення: їм вони здаються або дуже тьмяними, або зовсім відсутніми.

"Наше відкриття показує, що в майбутньому, вивчаючи сприйняття людини, ми зможемо діагностувати депресію, а також контролювати процес лікування антидепресантами", - заявляє в прес-релізі TAU Полат.

Membrana