Кава - наркотик?

При позбавленні від кави у завзятих ковоманів змінюються ЕЕГ і мозковий кровотік. Саме вони приводять до головного болю і сонливості.

Кофемани жити не можуть без кави. Без чашки улюбленого напою вони починають по-справжньому погано себе відчувати: починається головний біль, навалюється втома, стає важко концентруватися. Хоча синдром кофеїнової відміни медикам давно відомий, ніхто до цих пір не вивчав його об`єктивними нейрофізіологічними методами. Тепер це зробили учені з медичного факультету Університету Вермонта (University of Vermont College of Medicine) і медичного факультету Університету Джона Хопкінса ( Johns Hopkins School of Medicine).

Брати участь в дослідженні медики запросили 16 постійно п`ючої каву людей. У перерахунку на кофеїн вони споживали близько 400 міліграм кофеїну щоденно, з чого і виходили при визначенні щоденної експериментальної дози.

В ході експерименту, що тривав сім тижнів, випробовуваним треба було двічі в день ковтати капсули, в яких містилося або 200 міліграм кофеїну, або аналогічна кількість плацебо. Природно, вони не знали, які саме капсули їм дають.

Як нейрофізіологічні показники учені вибрали вимірювання мозкового кровотоку і електроенцефалограму (ЕЕГ). Швидкість мозкового кровотоку вимірювали в середніх мозкових і в передніх мозкових артеріях по методу доплерівського ультразвукового дослідження. Вимірювання відбувалося приблизно через півтори години після прийому другої капсули. ЕЕГ знімали за допомогою електродів, накладених на шкіру голови, в 16 точках (відведеннях).

Результати показали, що при відміні кофеїну посилюється втома, раніше наступає стомлення, виникають млявість, повільність, падає енергетика, знижується жвавість сприйняття і міняється навіть відношення до оточуючих. Позбавлені кофеїну стають менш доброзичливими і дратівливішими. Плюс з`являється головний біль.

Дані добре співвідносяться з об`єктивними нейрофізіологічними показниками. Так, збільшення швидкості мозкового кровотоку може лежати в основі суб`єктивного відчуття головного болю, який випробовують люди при "кофеїновій ломці". Посилення повільного тета-ритму і ослаблення швидкого бета-ритма - це показники пониженої бадьорості і підвищеної сонливості.

news.i.ua