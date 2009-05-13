Україна і РФ допомагатимуть одна одній

Україна і Росія мають бути готовими допомагати один одному у разі виявлення грипу А/H1N1 в одній із країн.

Про це в коментарі УНІАН заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Україна та Росія надзвичайно сильно пов’язані людськими зв’язками. В минулому році близько 15 млн. осіб перетнули українсько-російський кордон в обох напрямах. Сотні тисяч росіян влітку традиційно відпочивають в Україні, становлячи найбільшу серед іноземців групу споживачів послуг вітчизняної туристичної індустрії. Сотні тисяч українців, в свою чергу, знаходять в цей період в Росії сезонну роботу», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

На переконання посла, всі ці величезні людські потоки, безумовно, опиняться під ударом у випадку виявлення в Україні чи Російській Федерації непоодиноких випадків захворювання грипом А/H1N1.

За його словами, до цього призведе як цілком очікувана паніка та страх їхати до сусідів, так і неминучі обмеження на відповідні подорожі, що їх будуть запроваджувати уряди двох країн. Також поява грипу в одній з наших країн, скоріш за все, призведе до обмеження ввезення свинини, інших видів м’яса та продукції сільського господарства з України в Росію та навпаки, додав К.ГРИЩЕНКО.

«Наші відповідні ринки сильно взаємопов’язані. В умовах об’єктивного серйозного спаду українсько-російської торгівлі під впливом світової економічної кризи «епідемічний фактор» нанесе особливо болючого удару по розвитку цілих секторів народного господарства обох країн. До цього треба готуватися вже сьогодні і продумувати засоби мінімізації можливих негативних явищ», - вважає посол.

Водночас, на думку К.ГРИЩЕНКА, головне, щоб проблемою грипу не скористалися лобісти корпоративних інтересів для продавлювання через урядові структури обмежень на імпорт якісної продукції іноземних конкурентів, а за допомогою ЗМІ - для агітації за зміну планів на відпочинок. «Всі ми пам’ятаємо, як в минулі роки недобросовісні конкуренти українських туристичних операторів прагнули використати так званий „кримськотатарський фактор” для поширення через центральні російські ЗМІ думки про небезпеку відпочинку в Криму. При цьому за всі роки жодного разу кримські татари не створили проблем російським відпочивальникам. Такий саме, а може, і ще більш масштабний ризик існує і в ситуації з грипом», - вважає К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, на сьогодні країни мають всі необхідні канали для комунікації і співпраці для того, що медики України та Росії координували свої профілактичні та антиепідемічні дії, а уряди двох країн підготували комплекс заходів на випадок виникнення гострої ситуації.

«Такі заходи повинні, з одного боку, забезпечити швидку локалізацію вірусу, унеможливити його масове поширення, а, з іншого - не допустити необґрунтованого блокування вільного руху людей та товарів між Україною та Російською Федерації. Загроза епідемії - привід для взаємодопомоги, а не взаємоізоляції», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.