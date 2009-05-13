Вітаміни зменшують користь від занять фізкультурою

Приймаючи вітаміни відразу після занять фізичними вправами, можна понизити користь фізичних навантажень і завдати навіть шкоди здоров`ю, вважають учені.

Деякі вітаміни виступають в ролі антиоксидантів, наприклад С і Е, для захисту організму від шкідливих хімічних речовин (вільних радикалів).

Проте німецькі учені провели дослідження, результати якого показали, що вільні радикали можуть мати також позитивний ефект і захищати людей від виникнення діабету. Фахівці виявили, що вільні радикали можуть впливати на чутливість до інсуліну. Дослідження було опубліковане в PNAS.

Вважається, що антиоксидантні вітаміни здатні запобігти пошкодженням тканин, викликаним окислювальним стресом, шляхом руйнування вільних радикалів, які, як передбачається, цей стрес викликають. Такі пошкодження тканин пов`язують з виникненням ракових і серцево-судинних захворювань, пояснили дослідники.

На думку доктора Sarah Aldred, нове дослідження змогло показати ефект від вільних радикалів з іншого боку, а також вказало, що користь від прийому вітамінів може бути меншою, ніж шкода в деяких випадках. Лікарі планують вивчити більш детально дане питання.

medicinform.net