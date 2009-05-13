Дим від лісових пожеж небезпечний для здоров'я

Американські екологи виявили в димі від лісових пожеж загальні рослинні токсини, які негативно впливають на здоров`я людини і екосистему. Експерти встановили, що тліючі пожежі найбільш небезпечні через високий вміст в димі шкідливих токсинів під назвою алкалоїди – ці речовини змінюють водні і наземні екосистеми, а також форму і місце утворення хмар. Коли горять дерева і чагарники, дим поширює всюди в повітрі крихітні частинки, що містять цілий ряд природних сполук з рослинних речовин. Коли фахівці Університету штату Колорадо проаналізували склад диму від лісових пожеж, вони виявили, що протягом сезону пожеж алкалоїди виділяються особливо активно.

Учені знайшли в димі широкий спектр речовин, 70 відсотків з яких раніше не було визначено. Крім того, від 10 до 30 відсотків з алкалоїдів виявилися досить стійкими до пожеж високої температури. Рослини часто використовують алкалоїди для захисту, оскільки вони можуть отруїти інші рослини, тварин і людину зокрема.

Алкалоїди в димі потенційно отруйні для людського організму. Також було зафіксовано, що велика кількість алкалоїдів залежить від того, наскільки енергійно горить лісовий вогонь: тліючий вогонь продукує більше небезпечних сполук, ніж палаючі пожежі, швидко поширювані вітром.

ami-tass.ru