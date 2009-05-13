Літнім людям потрібно частіше бувати на сонці

Об`єднана група дослідників з Англії, Китаю і США показала, що дефіцит вітаміну D пов`язаний з розвитком метаболічного синдрому - комплексу патологій, які збільшують ризик серцево- судинних захворювань і цукрового діабету.

Висновки учених грунтуються на результатах аналізу процентного вмісту вітаміну D в крові 3 262 жителів Китаю, вік яких на момент дослідження укладався в діапазон 50–70 років. Дефіцит вітаміну діагностується в тому випадку, якщо концентрація метаболіту 25-гідроксивітаміну D в сироватці крові опускається нижче 12 нанограм на мілілітр ("нормальне" значення - 25-50 нанограм на млл).

Автори роботи зафіксували брак вітаміну D у 94% зі всіх обстежених літніх людей; у 42% добровольців з цієї вибірки були також зареєстровані ознаки метаболічного синдрому. "Отримані нами результати чудово співвідносяться з даними досліджень, проведених серед американців і британців, - говорить Оскар Франко з Уорикського університету (Англія), що очолив наукову групу. - Низькі рівні концентрації вітаміну D дійсно пов`язані з підвищенням вірогідності розвитку метаболічного синдрому і резистентності до інсуліну".

Як відзначає доктор Франко, зменшення вмісту вітаміну D в крові літніх людей викликається різними чинниками, до яких відноситься і зміна стилю життя. "Відбувається перегляд режиму харчування, що обмежує природне надходження вітаміну в організм, - додає Франко. - Але найбільш значущим є скорочення інтенсивності синтезу вітаміну D в шкірі. Старіючій людині з кожним роком потрібно проводити все більше часу на повітрі для поповнення запасів цього елементу".

compulenta.ru