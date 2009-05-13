Молодь, яка навчається у ПТУ, найвразливіша до ВІЛ-інфекції

Молодь, яка навчається у професійно-технічних училищах, є найбільш уразливою до інфікування ВІЛ-інфекцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН сказав виконавчий директор Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій КЛЕПІКОВ.

“Учні професійно-технічних училищ зазвичай рано починають сексуальне життя. У цій групі молоді також вищий рівень вживання наркотиків. Саме тому Альянс у грудні 2008 розпочав проект щодо швидкого тестування студентів ПТУ на наявність ВІЛ-інфекції”, - повідомив він, зазначивши, що у рамках проекту планується провести щонайменше тисячу експрес-тестувань.

За словами А.КЛЕПІКОВА, на сьогодні вже протестовано 400 учнів і можна говорити про перші результати. “З 400 проведених експрес-тестувань - три ВІЛ-позитивні. Цифра ніби незначна. Однак якщо порівнювати з минулорічним тестування студентів вищих навчальних закладів (де серед 15 тисяч виявили 4 випадки інфікування ВІЛ-інфекцією), то ці показники у десять разів вищі,” – наголосив він, додавши, що в Україні 919 закладів професійно-технічної освіти, в яких навчається півмільйона молоді.