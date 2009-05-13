Підтоплення Херсонщини загрожує національній безпеці

У Херсонській області небезпека підтоплення існує для 300 населених пунктів, а процеси підтоплення охоплюють 1 тис. 40 квадратних кілометрів, або 3,6% території області, при цьому зона потенційно стійкого підтоплення має тенденції до розширення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонського обласного управління екології.

«Враховуючи комплексний екологічний, економічний й соціальний вплив підтоплення, рівень його прояву досяг рівня національної небезпеки», - наголошується в повідомленні.

За даними управління, підтоплення відбувається як у великих і малих містах області (Херсон, Генічеськ, Скадовськ), так і в селах.

У повідомленні наголошується, що особливо небезпечна ситуація на практично суцільній смузі завширшки 0,3 - 1 км (а на заході Голопристанського району Херсонської області – 3-5 км) уздовж Чорного моря і озера Сиваш, а також локальні ділянки в глибоких подах і подо-лиманах у Цюрупинському, Новотроїцкому і Генічеському районах. У цій зоні розташовані 52 населених пункти, які регулярно підтоплюються.

Причинами підтоплення екологи називають зарегульованість Дніпра, зрошування полів, а також наявність 9,9 тис. км безстічної території.