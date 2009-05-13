В Одеському порту введено заходи для профілактики грипу A/H1N1

В Одеському морському торговому порту введено в дію план протиепідемічних заходів для профілактики грипу A/H1N1 (свинячий грип). Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зокрема, розпорядженням начальника порту передбачене створення резерву дезинфікуючих засобів, запасу медикаментів для профілактики і надання допомоги хворим з підозрою на свинячий грип, масок для індивідуального захисту органів дихання (запас – 4000 штук).

Головній диспетчерській доручено заздалегідь інформувати Центральну санітарно-епідеміологічну станцію на водному транспорті про заходи суден у Південній і Північній Америці, а також в інших регіонах, де зафіксовані випадки захворювання.

Згідно з планом, створюються мобільні бригади медичного персоналу для роботи в підрозділах порту і стивідорних компаніях з метою своєчасного виявлення і профілактики розповсюдження захворювання.

Крім того, на території морського вокзалу виділено приміщення для тимчасової ізоляції можливих носіїв вірусу.

Довідка УНІАН. Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що історично склалися. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 метрів, осіданням до 11,5 метра. Технічні можливості порту дають змогу обробляти більш як 18 млн. тонн сухих вантажів і 25 млн. тонн наливних на рік.