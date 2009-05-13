Фахівці ЄС проінспектують українські молочні підприємства

Ветеринарна служба України очікує інспектування фахівцями Європейського Союзу українських молочних підприємств у серпні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.

«Візити з інспектування молочних підприємств були проведені минулого року, і ми чекаємо повторного візиту десь у серпні (ц.р. – УНІАН)», - сказав П.ВЕРБИЦЬКИЙ.

Він додав, що перелік підприємств, які інспектуватимуться, буде уточнений у червні.

Нагадаємо, фахівці продовольчо-ветеринарного бюро Генерального директорату Європейської комісії з охорони здоров`я і захисту прав споживачів (FVO - Food and Veterinary Office) провели аудит українських молочних підприємств з 23 червня по 4 липня 2008 р. на предмет експорту української продукції в ЄС. За результатами аудиту Україні були висловлені зауваження.