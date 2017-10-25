Зубко теж пообіцяв, що медична реформа буде якісною для українців

В Україні після впровадження медичної реформи один лікар у сільській місцевості обслуговуватиме до 1,5 тис. пацієнтів з доступністю до амбулаторії – до 5 км.

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Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку, поінформували УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

За його словами, першочергове завдання уряду - інтегрувати якісну медичну послугу безпосередньо до сільської території. І таку можливість дають два закони: прийнятий в цілому «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» та ухвалений у першому читанні президентський законопроект № 7117 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

Він повідомив, що у 23 тисячах сіл та селищ є 4 тисячі амбулаторій та 12,7 тисяч ФАП, функція яких здебільшого полягає у транспортуванні пацієнта «в район» чи «область», де є умови для кваліфікованої допомоги.

«В умовах, коли повністю відсутня первинна ланка медицини в сільській місцевості, жодний лікар від Бога, не зможе надати якісну послугу. Для прикладу, у 71% українських ФАПів взагалі відсутнє водопостачання, у 75% - немає водовідведення, у 82% сільських амбулаторій відсутні санвузли. Тому ми маємо перейти від старої системи фінансування ліжко-місць до профілактики здоров’я українців, і це амбітне завдання, яке ставить перед нами президент України», - підкреслив Зубко.

На його думку, законопроект 7117 здатний сформувати дієву модель медицини первинного рівня.

«Насамперед, через формування мережі сільських медичних закладів, впровадження сучасних технічних рішень і системи мотивації для лікарів. Важливий напрямок – впровадження телеметричної медицини. За її допомогою лікар сільської амбулаторії зможе в режимі on-line отримати консультацію в медичному закладі вторинного та третинного рівня, передати аналізи та результати досліджень пацієнта. Проникнення інтернету до сільської території – можливість використання он-лайн сервісів – навчальних, із підвищення кваліфікації, підключення до системи eHealth, запровадження електронних карток пацієнтів», - зауважив Зубко.

Серед першочергових кроків з розбудови медицини в сільській місцевості: максимальне посилення існуючих закладів первинної медицини – реконструкція, обладнання; кадрове забезпечення із одночасним будівництвом нових, де існує критична необхідність.

«Ми проведемо консультації з місцевим самоврядування і лікарями щодо амбулаторних дільниць, які повинні з’явитись на території району з покриттям всієї площі сільської території, включаючи населенні пункти і малі міста; надання послуг; переорієнтація кожної первинної ланки не на районний центр, а безпосередньо на амбулаторію, в якій є лікар, обладнання, транспорт і якісне надання первинної допомоги. Наша амбітна мета - забезпечити кількість пацієнтів на одного лікаря – до 1,5 тисяч із доступністю до амбулаторії – до 5 км», - наголосив Зубко.

За його словами, для кожного медзакладу первинного рівня буде затверджено обов’язковий перелік обладнання відповідно до послуг, що надаватимуться, зокрема і засоби телекомунікації, інформатизації, швидкісний інтернет та мобільний зв’язок.

Також Зубко назвав важливим завданням посилення кадрового забезпечення сфери медицини.

«Ідеться про розробку навчальних програм майбутніх лікарів, починаючи від шкільної парти, перекваліфікацію медичного персоналу, післядипломну освіту, розробку освітніх програм, механізми працевлаштування випускників. Ключове питання – мотивація працівників первинної медицини. Ідеться про конкурентну зарплату, житло, сучасні технічні засоби, транспорт», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Також 19 жовтня парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи, й ухвалив у першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).