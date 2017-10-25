Симптоми грипу, що вимагають термінової госпіталізації
Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою — її життя.
Викликайте «швидку» обличчя хворого стало дуже блідим чи з’явилось посиніння та важко дихати / УНІАН
Cезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції почався у жовтні та буде продовжуватися до травня наступного року.
Як наголосили УНІАН у МОЗ, у цей період значно зростає ризик заразитися.
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Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:
● різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),
● головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,
● кашель,
● нежить.
Симптоми грипу, що вимагають термінової госпіталізації
Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою — її життя.
Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо є такі симптоми грипу:
• обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння;
• важко дихати;
• температура не спадає впродовж довгого часу;
• багаторазове блювання та випорожнення;
• порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;
• біль у грудній клітці;
• з’явились домішки крові у мокроті;
• показники артеріального тиску нижче норми.
Ці симптоми грипу ігнорувати у жодному разі ігнорувати не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.