Cезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції почався у жовтні та буде продовжуватися до травня наступного року.

Як наголосили УНІАН у МОЗ, у цей період значно зростає ризик заразитися.

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Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

● різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),

● головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,

● кашель,

● нежить.

Симптоми грипу, що вимагають термінової госпіталізації

Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою — її життя.

Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо є такі симптоми грипу:

• обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння;

• важко дихати;

• температура не спадає впродовж довгого часу;

• багаторазове блювання та випорожнення;

• порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;

• біль у грудній клітці;

• з’явились домішки крові у мокроті;

• показники артеріального тиску нижче норми.

Ці симптоми грипу ігнорувати у жодному разі ігнорувати не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.